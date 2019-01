Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Vor 74 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. In Bad Buchau versucht der Arbeitskreis „Juden in Buchau“ die Erinnerung an die jüdische Gemeinde wach zu halten und in der Stadt durch sichtbare Zeichen an die Geschichte zu erinnern. Seit 2013 gibt es in der Grünanlage beim ehemaligen Buchauer Bahnhof eine Stolperschwelle und eine Tafel mit den Namen der Menschen, die im Dritten Reich entrechtet, vertrieben und ermordet wurden.

Auschwitz ist heute zum Synonym für den Massenmord an Juden, Sinti und Roma und anderen verfolgten Gruppen geworden. Roman Herzog wählte deshalb 1996 den 27. Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer und Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ So lautete die Proklamation.