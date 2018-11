Gedenken an die Opfer der Kriege

„Aus Symbolen des Konflikts sind Orte der Versöhnung geworden“: Unter diesem Leitgedanken steht die Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Bad Buchau am Sonntag, 18. November, nach dem Gottesdienst – gegen 11 Uhr – am Gefallenen-Ehrenmal bei der Stiftskirche. Die Feier wird gestaltet von den Pfarrer Martin Dörflinger und Marku Lutz, Bürgermeister Peter Diesch und der Stadtkapelle Bad Buchau unter Dirigent Klaus Widder. Die Ehrenwache wird in diesem Jahr vom Frauenbund gestellt. In Kappel findet am Totensonntag, 25. November, nach dem Gottesdienst – gegen 9.45 Uhr – eine Gedenkfeier in der Kirche mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal statt. Mitwirkende sind Pfarrer Martin Dörflinger, Bürgermeister Peter Diesch und die Stadtkapelle Bad Buchau.