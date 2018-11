Gedenken an Adolf Kolping

Die Mitglieder der Kolpingfamilie Bad Buchau gestalten am Sonntag, 2. Dezember, zum Kolpinggedenktag den Gottesdienst in der Stiftskirche Bad Buchau mit. Beginn ist um 10.15 Uhr. Im Anschluss findet ein adventliches Treffen im Kurzentrum statt. Adolf Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln als viertes Kind einer Schäferfamilie geboren. Am 13. April 1845 empfing er die Priesterweihe in der Minoritenkirche zu Köln. Er war Gründer der des Kölner Gesellenvereins 1849, das heutige Internationale Kolpingwerk. Am 4. Dezember 1865 ist er in Köln verstorben, der Todeestag ist der Anlass der Kolpinggedenktage. Kolping International bildet ein weltweites Netz mit rund 400 000 Mitgliedern in mehr als 60 Ländern.