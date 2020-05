Geöffnet unter strengen Hygiene-Auflagen

Um die „Ansichtssache – einkaufen für einen guten Zweck“ in Bad Buchau wieder für den Kundenverkehr zugänglich zu machen, hat sich das Leitungsteam zur Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen verpflichten müssen, die den Arbeitsablauf erheblich erschwert. Das Team bittet deshalb seine Kunden um Verständnis sowohl im Verkauf als auch bei Abgabe der nach wie vor geschätzten Kleiderspenden.

Nicht alle der sämtlich ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen können sich der Ansteckungsgefahr im Kundenverkehr aussetzen. Daher musste die Öffnungszeit vorerst auf morgens beschränkt werden. Kleiderspenden können auch nur während dieser Öffnungszeiten entgegengenommen werden, und zwar nicht durch den Laden, sondern seitlich an der Garage, von wo aus sie eine Woche lang in „Quarantäne“ genommen werden müssen. Problematisch sind anonym an der Ladentür abgestellte Kleiderspenden. Es besteht die Gefahr, dass sie längere Zeit unbeaufsichtigt vor der Tür stehenbleiben und der Witterung oder auch Unbefugten ausgesetzt sind.

Die „Quarantäne“ ist nur eine der Hygiene-Auflagen, die die „Ansichtssache“ strikt zu befolgen hat. Deshalb sollte man bei den Kleiderspenden auch ganz besonders darauf achten, dass diese hygienisch einwandfrei, das heißt gereinigt beziehungsweise möglichst frisch gewaschen sind. Die Mitarbeiterinnen behalten sich vor, Kleidung nicht anzunehmen, die diesen Bedingungen nicht entspricht.