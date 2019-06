Gaukler und Akrobaten zeigen ihr Können

Ein toller Höhepunkt bei der 6. Jonglier-Convention auf der Bachritterburg war die Galaschau der Gaukler und Akrobaten in der Halle am Bahnhof. Hier konnte sich das zahlreiche Publikum an einen hervorragenden Programm mit Jonglage und Akrobatik erfreuen.

Moderator „Rainbow“ Alex Ross, am Abend vorher noch als Musiker dabei, verstand es mit illustren Worten das Publikum auf den Abend einzustimmen und durfte zum Auftakt gleich den deutschen Meister im Jo-Jo, Markus Springer, auf die Bühne bitten. Springer faszinierte die Zuschauer mit seinem Geschick, auch mal gleichzeitig mit zwei der kleinen Jo-Jos zu handtieren. Er zeigte auf, was machbar ist, und brachte die Hobbygaukler im Saal zum fassungslosen Staunen. Nicht umsonst wurde Springer schon einmal deutscher Meister.

Kein Unbekannter beim Fest war Chris Blessing. Mit Ringen, Hüten, Bällen oder Keulen überzeugte Blessing mit seiner Jonglier-Vorführung. Auch nicht zum ersten Mal in Kanzach dabei war Dani Ettner mit seinem „Contact-Stab“. Ihn ließ Ettner fast schwerelos über seinen Körper gleiten ließ. Das war ein Höhepunkt des Abends und war nur mit allerhöchster Konzentration und viel Übung zu machen.

Bälle jonglieren, ist wohl leichter gesagt als getan. Lena Schuster zeigte Perfektion mit sieben Bällen gleichzeitig. Einsame Spitzenklasse zeigte die 13-Jährige Lilian Blaich am Vertikaltuch, das vor der Bühne installiert war. Hoch über den Köpfen der Zuschauer zeigte die junge Dame eine sportliche Spitzenleistung in Vollendung. Graziös und anmutig präsentierte sie eine Akrobatik-Nummer, die mehr als sportliche Vorführung vor. Die Bewegungen am Tuch waren in einer perfekten Choreografie einstudiert. Das Publikum belohnte das mit reichlich verdientem Beifall.

Als „Herr der Ringe“ konnte man Tobias Single bewundern. Single verstand es, die Ringe, manchmal bis zu acht Stück, in der Luft zu jonglieren. Bei den Besuchern ist es jedenfalls gut angekommen. Was mit Keulen zu machen ist, zeigten eindrucksvoll Moritz Rosner und Jan Daumin. In der gut einstudierten Vorführung waren oftmals zehn der bunten Keulen in der Luft und sorgten für erstaunte Zuschauer in der Halle. Als Zugabe beim Galaabend war eigentlich eine buchstäblich heiße Programm-Nummer vor der Bachritterburg geplant. Aber die Feuerschau „Firespace“ fiel dem heftigen Gewitter zum Opfer und musste abgesagt werden.