Garagenflohmarkt in Kanzach

Am Samstag, 2. Juli, veranstaltet die Gemeinde Kanzach nach zweijähriger Coronapause wieder ihren Garagenflohmarkt – in diesem Jahr zum neunten Mal. Während der zweijährigen Pause hat sich einiges an Flohmarktartikeln angesammelt, die Keller, Bühnen und Schränke wurden durchstöbert und es kam einiges zum Vorschein. Von 7 bis 16 Uhr bieten die mehr als 35 Teilnehmer ihre Waren an. Kleidung für alle Altersklassen (auch Frühchen), Bücher, Spielzeug, Werkzeug, Haushaltsartikel, Altes und Antikes, Schallplatten, Skurriles und Lustiges bis hin zum Abverkauf von Nähzubehör sind zu haben. Das Angebot ist groß und es darf ausgiebig gestöbert werden. Ein Bummel durch die Ortschaft lohnt sich, denn Schnäppchen kann man immer machen. Parkplätze gibt es rund um die Gemeindehalle in der Ortsmitte an der Durchgangsstraße. Die Veranstaltung ist bewirtet.