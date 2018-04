Ganztagesplätze sind heiß begehrt

Der Trend zu einer Ganztagesbetreuung für Kindergartenkinder macht auch in Bad Buchau nicht halt. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend deutlich. Die Anmeldezahlen für das neue Kindergartenjahr sprechen eine deutliche Sprache: 41 verbindliche Anmeldungen für einen Ganztagesbetreuungsplatz liegen vor. Bislang waren es 20. Die Stadt wird nun reagieren und weitere Ganztagesgruppe eröffnen. Mit entsprechenden Mehrkosten von rund 25 000 Euro.

„Der Bedarf an Ganztagesbetreuung mit einer Betreuungszeit von 47 Wochenstunden nimmt deutlich zu“, betonte Hauptamtsleiter Helmut Müller in der Sitzung. Das sei ein landesweiter Trend, aber auch in Bad Buchau zu beobachten. Bislang gibt es eine Ganztagesgruppe am Kindergarten mit 20 angemeldeten Kindern, bei der die Kinder täglich rund zehn Stunden in der Einrichtung sind. Für das neue Kindergartenjahr werden aber über 40 Plätze benötigt. Also bleiben aus Sicht der Verwaltung nur zwei Varianten. Eine Variante: Man muss 21 Eltern absagen, mit einer möglichen Konsequenz, dass die Eltern sich einen Ganztagesplatz in einer anderen Kommune suchen. Der Haken für Bad Buchau: Im Rahmen einer interkommunellen Ausgleichsregelung würde Bad Buchau von der dortigen Gemeinde eine Rechnung über das Defizit erhalten und müsste pro Kind und Jahr 3267 Euro bezahlen, obwohl das Kind gar nicht in Buchau in den Kindergarten geht.

Doch das war nicht der favorisierte Weg der Verwaltung. „Die Verärgerung bei den Eltern wäre groß“, ist sich Müller sicher. Zudem ist die Stadt bestrebt, dass ihre Kinder auch in Bad Buchau in den Kindergarten gehen. Daher schlug die Verwaltung eine Änderung der Gruppen und damit der Betriebserlaubnis vor. Sie will eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (35,5 Stunden die Woche) mit 22 Plätzen in eine Ganztagesbetreuungsgruppe mit 20 Plätzen à 47 Stunden Betreuungszeit umwandeln. Denn die Nachfrage nach diesem Modell der verlängerten Öffnungszeiten ist deutlich auf zwölf gesunken.

Zudem soll eine bestehende Regelgruppe für über Dreijährige in zwei Kleingruppen umgewandelt werden – eine Kleingruppe mit elf Plätzen und verlängerten Öffnungszeiten (35,5 Stunden) und eine Kleingruppe mit zwölf Plätzen mit einer Betreuungszeit von 37 Stunden.

Netto Mehrkosten: 25 000 Euro

Der Gemeinderat sprach sich für die Schaffung der Ganztagesplätze und die Umwandlung der Gruppen aus. „Es zeigt den Bedarf“, sagte Gemeinderat Elmar Bechtle. Gemeinderat Klaus Schultheiß betonte, dass man gesellschaftlich gar nicht umhin komme, dem zuzustimmen. Sebastian Sandmaier sah in den Anmeldezahlen einen Vertrauensbeweis für den Kindergarten, was auch Angelika Lipke unterstrich: „Das ist eine Anerkennung, ein Lob.“ Das bestehende Angebot werde gut angenommen, die Kinder essen und schlafen gerne in der Einrichtung. Und Charlotte Mayernberger betonte, sie finde es schön, dass der Kindergarten so gut nachgefragt werde. „Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass Bad Buchauer Kinder auch in Buchau in den Kindergarten gehen.“

Doch das hat seinen Preis. Denn mit der Umstellung der Gruppen und der Ausdehnung der Betreuungszeiten ist eine weitere Fachkraft erforderlich. Die Stadt geht von Mehrkosten in Höhe von 52 500 Euro aus. Dem stehen Einnahmen aus Zuweisungen des Landes in Höhe von 9500 Euro gegenüber und auch höhere Elterneinnahmen von 18 000 Euro. Denn die Ganztagesbetreuung kostet natürlich deutlich mehr, aber den Eltern seien die Beiträge bekannt, so Müller. Am Ende bleibt für die Stadt ein zusätzliches Defizit von rund 25 000 Euro.

Neuer Anbau nötig?

Doch die Fachkraft muss erst gewonnen werden. Das sei derzeit gar nicht so einfach, so Müller und auch die Kindergartenleiterin Elke Matt. Sie waren aber zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Derzeit arbeiten die Erzieherinnen des Kindergartens im Mehrschichtbetrieb, um die geforderten Betreuungszeiten abdecken zu können.

Doch angesichts der gleichbleibend hohen Geburtenzahlen in Bad Buchau muss die Stadt auch über einen weiteren Anbau nachdenken, um die Betreuungszeiten auch in den kommenden Jahren abzudecken. „Wenn wir anbauen müssen, müssen wir eben anbauen“, sagte Angelika Lipke. Und auch Müller betonte: „Die steigende Geburtenzahl ist für die Stadt erfreulich.“