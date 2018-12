Gäste und Patienten feiern Nikolausabend

Knapp 100 Gäste und Patienten des Gesundheitszentrums Federsee haben am Nikolausabend ein paar vorweihnachtliche Stunden erlebt. Die liebgewordene Tradition, bei der verschiedene Gruppen in der Programmgestaltung eingebunden sind, sorgte in diesem Jahr für einen gefüllten „Saal Moosburg“.

Der Nikolaus kam auch in diesem Jahr vorbei, um gemeinsam mit den Gästen und Patienten des Gesundheitszentrums Federsee einen gemütlichen, vorweihnachtlichen Abend zu verbringen. Organisiert wurde dieser von Klara Burger, Mitarbeiterin der Federseeklinik. Unterstützt wurde sie von den „Engels-Kindern“ der Kolpingsfamilie und den Senioren der Altentherapie. Diese gaben eine kleine Weihnachtsgeschichte zum Besten und teilten das ein oder andere Gedicht mit allen Anwesenden. „Für den Nikolaus und fröhliche Weihnachtslieder ist man nie zu alt“, freut sich Klara Burger, welche mit viel Liebe die Tische im „Saal Moosburg“ mit reichlich Äpfeln, Nüssen und Orangen geschmückt hat.

Die Patienten und Gäste des Gesundheitszentrums Federsee lobten die rundum gelungene Veranstaltung. „Es ist wundervoll, dass es diese Tradition in einer Rehaklinik noch gibt“, sagte eine Patientin.

Für Klara Burger war es aber auch ein Abend für den Abschied. „Nach 18 Jahren möchte ich dieses Amt und die Gestaltung dieses Abends abgeben.“

Auch der Nikolaus bedankte sich mit einem kleinen Säckchen bei Klara Burger für ihren steten Einsatz und die Organisation dieses Abends.