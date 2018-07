Futterübergabe an die Rohrweihenjungen

Besucher können derzeit im Federseemoor ein faszinierendes Naturschauspiel erleben: Die Futterübergabe zwischen Alt- und Jungvögeln bei den Rohrweihen. Sie erfolgt in der Luft. Die flüggen Jungen warten auf Weidenbüschen, bis ein Elterntier mit einer Maus in den Fängen heranfliegt. Dann steigen sie hoch und versuchen, die Maus in der Luft aufzufangen. Selbstverständlich geht auch bei ihnen, genau wie bei Menschenkindern, anfangs manchmal ein Happen daneben und landet auf dem Boden.

Noch bis Mitte August lässt sich dieser fantastische Einblick ins Familienleben der seltenen Greifvögel erleben, die am Federsee über die Hälfte des Bestandes von Baden-Württemberg stellen. Gut zu sehen ist das Schauspiel vom Aussichtsturm in Tiefenbach.