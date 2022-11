Fußballer des SV 1848 Bad Buchau sammeln Altpapier

Die Helfer der Abteilung Fußball des SV 1848 Bad Buchau sind am Samstag, 19. November, ab 9 Uhr wieder in Bad Buchau/Kappel unterwegs und sammeln Altpapier.

Die Bevölkerung wird gebeten, das Papier möglichst gebündelt mit Schnüren oder in Kartons gut sichtbar an die Straße zu stellen. Größere Mengen Kartonagen können persönlich ab Freitag, 18. November, an der Sammelstelle hinter dem Kunstrasen am Bittelwiesensportplatz angeliefert werden. Für Fragen steht der Papiersammlungsbeauftragte Jens Polm zur Verfügung, Telefon 0171/6200295.