Funkenfeuer auf der Kappeler Höhe

Die Funkengemeinschaft der Narrenzunft lädt zum Funkenfeuer, das am Sonntag, 1. März, gegen 19 Uhr auf der Kappeler Höhe beim Aussichtsturm entzündet wird. Der große Holzstoß,mit den durch die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau gesammelten Christbäumen ist auch gut zu Fuß zu erreichen. Von der Kappeler Höhe aus hat man zudem einen hervorragenden Ausblick auf die Funkenfeuer der umliegenden Gemeinden, sofern diese ihre Funken nicht bereits am Samstagabend abgebrannt haben. Auch der gemeinsame Fackelzug zum Funken ab 18.45 Uhr hat sich mittlerweile als fester Bestandteil der Veranstaltung etabliert. Treffpunkt ist der obere Parkplatz beim Friedhof, wo es auch ausreichend Parkplätze für die Besucher gibt. Fackeln für die Großen und Knicklichter für die Kinder werden von der Moorochsenzunft gestellt. Unterstützt wird das Funkenfeuer von der Freiwilligen Feuerwehr besonders mit technischer Hilfe. Die Mitglieder der Funkengemeinschaft bieten Funkenringe und wenn nötig auch Glühwein zum Aufwärmen an. Der Funken, der am ersten Sonntag der Fastenzeit auf exponierten Anhöhen abgebrannt wird, ist in Oberschwaben und Allgäu in vielen Gemeinden Tradition. Für den Ursprung dieses alten Brauchs gibt es mehrere Erklärungen. Zum einen soll das Böse zum Ende des Winters verbrannt werden, um die Kraft der Sonne zu stärken und Unheil abzuwenden. Zum anderen wird es mit den Fruchtbarkeitsriten und Brandopfern der Kelten in Verbindung gebracht.