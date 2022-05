Fünf Jahre Bürger für Bürger gefeiert

Das fünfjährige Bestehen des Vereins Bürger für Bürger in Bad Buchau wurde am Vatertag im Außenbereich des Bürgercafés mit Musik, Mittagstisch und guter Laune bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Mit den Original-Quetschharmonikern begann der Frühschoppen, die Caribbean Steelband Kolibris garnierte den Mittagstisch musikalisch. Die „Trollys“ übernahmen das Stimmungsprogramm am Nachmittag und begeisterten das zahlreiche Publikum bis zum Ende der Veranstaltung. Fünf Jahre als eingetragener Verein, zuvor als Initiative, hilft die Bürgergemeinschaft Federsee auf unterschiedliche Weise. Vernetzt ist der Bürgerverein auf kommunaler Ebenen mit dem Kreisseniorenrat, dem Netzwerk Demenz und der Sorgenden-Gemeinschaft im Landkreis Biberach. Die Kooperation mit der Seniorengenossenschaft Riedlingen ermöglicht es, den Verwaltungsaufwand gering zu halten. Mit Blick auf den demografischen Wandel und der damit verbundenen höheren Altersrate, wird das Engagement in fürsorgender Begegnung und Hilfe, von Bürgern für Bürger, weiterhin eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe sein. Foto: privat