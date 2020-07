Führungen zum Federsee und in den Wackelwald

Das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee hat wieder geöffnet und bietet auch wieder Führungen an. Interessierte können sich täglich bis 17 Uhr anmelden.

Die öffentlichen samstäglichen Abendführungen zum Federsee und die Führungen in den Wackelwald jeden Dienstagabend finden wieder statt. Wegen der begrenzten Personenzahl ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich (täglich bis 17 Uhr, telefonisch oder persönlich im Zentrum). Auf die Herumgabe von Gegenständen und die gemeinsame Nutzung von Fernrohr und Ferngläsern wird verzichtet.

Die sommerliche Federseenatur hat jetzt einiges zu bieten: auf den Wiesen blühen mit Mädesüß und Großem Baldrian interessante Heilpflanzen, Schmetterlinge und Heuschrecken bevölkern die Wiesen. Im Schilf singen Rohrammern und Rohrspatzen schimpfen, man hört das Schnarren der Rohrschwirle. Über dem See jagen Flussseeschwalben, und die untergehende Sonne zaubert stimmungsvolle Momente am See.

Die Wackelwald-Führungen des Naturschutzbunds warten mit schwabbelndem Pudding und Bodenwellen auf, die sich fortpflanzen – und mit einer Demonstration, wie weich der Moorboden ist. Beide Führungen sind jetzt auch wieder für Gruppen individuell buchbar. Fledermaus-Abende werden allerdings weiterhin ausgesetzt, ebenso Kinder- und Familienveranstaltungen.

Die Ausstellung im Nabu-Zentrum hat wieder geöffnet (Dienstag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr), der Eintritt ist frei. Das Nabu-Team hat die Zeit genutzt, um neue Ausstellungselemente herzustellen. So können Naturfans in einem neuen Aquarium Rückenschwimmer, Wasserschnecken und Schwimmkäfer beobachten und die raupenartige Fortbewegung von Egeln verfolgen. Vor dem Nabu-Zentrum ist ein Wildbienenhotel entstanden, und wer wissen möchte, wie schnell Schilf wächst, kann per Messlatte den Zuwachs verfolgen. Als infektionsschützende Maßnahme ist beim Betreten des Zentrums eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.