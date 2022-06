Führung zur Feuchtwiesenblüte

Zurzeit blühen auf den Moorwiesen am Federsee interessante Heilkräuter. Daher bietet das NABU-Naturschutzzentrum Federsee am Samstag, den 4. Juni, eine Themenführung „Feuchtwiesenblüte“ an. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Nabu-Zentrum in Bad Buchau.

Dabei soll es, so die Mitteilung des Nabu, vor allem darum gehen, was gerade auf den Moorwiesen blüht – und wie diese Pflanzen als Heilmittel eingesetzt wurden und werden. Die Führung dauert zwei Stunden und durchquert auf dem Weg zur Besucherplattform im See zunächst die Streuwiesen und den Schilfgürtel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.