Führung mit Klezmer-Musik

Das Büro für Regionalkultur lädt am Mittwoch, 29. September, 16 Uhr, zur Führung mit Charlotte Mayenberger über den jüdischen Friedhof von Bad Buchau ein. Das Besondere daran: Der etwa einstündige informative Rundgang endet mit einigen Stücken traditioneller Klezmer-Musik, auf der Klarinette gespielt von Bernd Buck, Lehrer an der Conrad-Graf-Musikschule in Riedlingen. Bad Buchau war über fast 600 Jahre die Heimat von jüdischen Familien. Die Synagoge war ein weithin sichtbares Zeichen der großen Gemeinde. Ein Drittel der Buchauer Bevölkerung war jüdischen Glaubens. Auch heute kann man in Bad Buchau noch jüdische Spuren finden. Nicht nur einige noch erhaltenen Häuser erinnern daran, ganz besonders ist es der Friedhof.