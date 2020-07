Führung „Jüdisches Leben in Buchau“

Durch das „Jüdische Leben in Buchau“ führt Charlotte Mayenberger am Montag, 6. Juli, ab 19 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6.

Buchau war fast 600 Jahre die Heimat jüdischer Familien. Jüdische Geschäfte und Häuser prägten das Stadtbild. Die Synagoge war das weithin sichtbare Zeichen einer großen Gemeinde. Im 19. Jahrhundert waren die Juden ganz entscheidend an der wirtschaftlichen Entwicklung von Buchau beteiligt. Der Anteil der Juden in Buchau betrug ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Im Februar 1945 war die jüdische Gemeinde Buchau aufgelöst. Nur drei jüdische Mitbürger lebten nach Kriegsende wieder in Buchau. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer vieles über die Geschichte der ehemals großen jüdischen Gemeinde Buchau. Über ihre Bewohner und deren Schicksale, die Synagogen mit ihren Besonderheiten, den jüdischen Friedhof, der heute noch durch seine vielen Grabsteine Zeugnis gibt über die große Gemeinde. Mit Bildern wird die Geschichte anschaulich erklärt.

Um die Hygienevorgaben einhalten zu können, dürfen maximal zehn Personen an der Führung teilnehmen. Eine Anmeldung in der Tourist-Information ist bis Montag um 16 Uhr erforderlich. Eine spontane Teilnahme ist momentan nicht möglich. Während der Führung im Freien muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, allerdings sollten die Teilnehmer für den möglichen Besuch im Gedenkraum eine Behelfsmaske mitbringen. Die Einhaltung des Mindestabstands ist erforderlich.