Fußballjugend sammelt Altpapier

Die Fußballjugend des Sportvereins Bad Buchau sammelt am Samstag, 7. September, in Bad Buchau und Kappel Altpapier. Das Altpapier sollte ab 8 Uhr vor den Häusern getrennt nach Haushaltspapier, Mischpapier und Kartonagen bereit stehen. Am besten sollte das Papier einfach lose in Kartons oder mit Schnüren gebündelt bereitgestellt werden. Die Sammler bitten eindringlichst darum, auf Plastiktüten, Drähte und Klebebänder zu verzichten. Für Selbstanlieferer stehen ab Freitagnachmittag vier Container auf dem Gelände des ehemaligen WLZ-Lagerhauses bereit. Die Fußballjugend ist auf die Sammlungen angewiesen, um ihren Spielbetrieb sichern zu können.