Fußballer und Förderverein versammeln sich

Ein traditionsreiches Geschäft geht zu Ende: Die Produktion im „Druckwerk Süd“ in der Biberacher Straße in Bad Waldsee wird noch in diesem Jahr eingestellt. Die weiteren Unternehmensbereiche Verkauf und Mediengestaltung wurden an eine Druckerei aus dem Raum Stuttgart verkauft.

„Es gibt einen starken Wandel in der Medienindustrie. Diesen Wandel spüren wir schon seit 10 bis 15 Jahren relativ stark“, erklärt Michael Liebel, Geschäftsführer der Gesellschafterin „Liebel Druck &