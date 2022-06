Fronleichnamsaltar erstrahlt in neuem Glanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein Flurdenkmale e.V. Dürnau hat es sich zur Aufgabe gemacht, Flurkreuze auf der Gemarkung Dürnau, deren Besitzer verstorben oder weggezogen sind, zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten. Zu seinem 10-jährigen Bestehen hat sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es wurde einem, durch mehrere Besitzerwechsel des ehemaligen Gasthauses zum Goldenen Kreuz, in Vergessenheit geratenen Fronleichnamsaltar wieder neues Leben eingehaucht. Die jetzigen Besitzer des ehemaligen Gasthauses haben freundlicherweise den Altar dem Verein in Obhut gegeben. Dieser war jedoch durch jahrelange Verwitterung und Ablagerungen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass eine unmittelbare Verwendung fast als ausgeschlossen galt. Nach mehreren Gutachten, unter anderem von dem Kirchenrestaurator Willy Mayer aus Langenenslingen, zusammen mit Holzbildhauermeister Nehm aus Neufra, ist man jedoch zur Auffassung gelangt, dass eine Restauration des Altares aus der Mitte des 19. Jahrhundert möglich und sinnvoll ist. Die beiden Betriebe wurden mit der Restauration beauftragt und haben aus dem Altar wieder ein echtes sakrales Schmuckstück für die Dorfgemeinschaft gemacht. Der Altar sollte zum Jubiläumsjahr an Fronleichnam 2020 wieder erstmals als Station bei der Prozession dienen. Bedingt durch Corona musste dieses Vorhaben aber leider um zwei Jahre verschoben werden, so dass in diesem Jahr, an der Fronleichnamsprozession 2022, der renovierte Altar offiziell seiner Bestimmung übergeben werden kann.

Der Verein Flurdenkmale e.V. möchte diese Gelegenheit gerne nutzen, um sein 10-jähriges Bestehen mit einer kleinen Feier zu begehen. Deshalb findet bei schönem Wetter im Anschluss an die Prozession im Hof des ehemaligen Gasthauses zum Goldenen Kreuz – bei schlechtem Wetter im Gemeindesaal – ein Frühschoppen mit Mittagstisch, umrahmt von der Musikkapelle Dürnau, statt. Bei Kaffee und Kuchen und auch der Möglichkeit zum Vesper freut sich der Verein Flurdenkmale über viele Besucher aus Dürnau und der ganzen Federseeregion. Der fachmännisch renovierte Altar kann den ganzen Tag an seinem neuen Wirkungsort besichtigt werden.