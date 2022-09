Frische Denneda vom Schamottstein genießen

Im Gemeinde-Backhäusle in der Federseegemeinde Dürnau ist am Sonntag, 25. September, beim traditionellen „Denneda-Fescht“ wieder Höchstleistung angesagt. Zusätzlich dazu laden die Veranstalter bereits für Samstag, 24. September, zu einem kleinen Dorffest ein, heißt es in einer Ankündigung der Gemeindeverwaltung Dürnau.

Die Backfrauen um Gertrud Beuter sind beim „Denneda-Fescht“ im Großeinsatz beim Einschub am Backofen. Hinter ihr steht ein Dienstleisterteam von rund 80 Helfern aus der kleinen Gemeinde. Ein laufend optimiertes Logistikkonzept soll allzu lange Wartezeiten auf die begehrten „Dürnemer Denneda – s´Original“ verkürzen. In Dürnau hat das gemeinsame Brotbacken in der „Bache“ eine sehr lange Tradition. Viele Familien sind noch „Eigenbrötler“ und backen seit alters her ihr Bauernbrot und herzhafte „Denneda“ im Gemeinde-Backhäusle an der Braunenweiler Straße. Nach einem seit Generationen überlieferten Rezept und nur mit natürlichen Zutaten entstehen in reiner Handarbeit die begehrten Denneda – auf ursprüngliche Art direkt auf Schamottstein gebacken.

Dieses Jahr wollen die Veranstalter bereits am Samstag, 24. September, mit einem kleinen Dorffest, ab 18 Uhr rund um’s Backhaus beginnen. Die Mitglieder des Jugendzentrum Dürnau freuen sich auf Besucher. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Unter anderem gibt es Gegrilltes und Pulled Pork vom Smoker. Die musikalische Umrahmung wird durch die Musikkapelle Dürnau sichergestellt.

Am Sonntag, 25. September, beginnt dann um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer der Erntedank-Gottesdienst. Im Anschluss spielen die Stadlböhmischen rund um das Backhaus. Den ganzen Tag über gibt es ofenfrische Denneda mit verschiedenen Belägen aus frischen, regionalen Produkten sowie Mittagstisch mit Kassler, Leberkäse und Beilagen. Im Backhäusle gleich nebenan gibt es bereits ab 8 Uhr Denneda zum Mitnehmen. Bei entsprechendem Wetter ist später auf dem idyllischen Dorfplatz ein gemütlicher Backhaushock.