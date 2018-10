Friedhofsgebühren werden beraten

Der Gemeinderat der Stadt Bad Buchau kommt am Dienstag, 23. Oktober, ab 17.30 Uhr zu einer Sitzung zusammen. Zuerst ist ein Ortstermin im Neubaugebiet am Möwenweg anberaumt, dann wird die Sitzung in der Mensa der Federseeschule fortgesetzt.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 1: Neubaugebiet am Möwenweg - Ortstermin, und gegebenenfalls Neufestlegung Gebäudehöhen (anschließend Fortsetzung der Sitzung in der Mensa der Federseeschule); aktueller Sachstandbericht zum weiteren Verfahren durch das Büro Künster; 2: Bebauungsplan „Änderung und Erweiterung Sondergebiet Moorbadzentrum“; a) Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, b) Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan, c) Satzungsbeschluss; 3: Neufassung der Friedhofssatzung: Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung; 4: Künftige Handhabung von Sitzungsprotokollen; 5: Aktuelle Berichte und Verschiedenes