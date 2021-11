Frida Kahlo und Freddie Mercury

Die freischaffende Künstlerin Alexandra Schmid aus Ravensburg stellt bis zum 14. Januar Portraits, Tierbilder und Aktbilder im Gesundheitszentrum Federsee aus. Darunter finden sich auch berühmte Gesichter wie Freddie Mercury oder Frida Kahlo.

Die 1972 in Ravensburg geborene Künstlerin war schon immer fasziniert von der Malerei. Das Handwerk entwickelte Schmid bei verschiedenen privaten Studien an Akademien im In- und Ausland weiter. „Die meisten Bilder male ich auf Leinwand mit Acrylfarben. Ich verwende dabei Pinsel, Spachtel, Schwämme und schon auch mal die Finger. Dabei entstehen verschiedene Motive im expressiven Stil“, so Schmid. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist die Ausstellung für externe Besucher aktuell nur mit 2G einsehbar. Weitere Informationen unter www.alexart-web.de.