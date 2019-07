Freundeskreis Asyl lädt zum Grillfest

Zu einem netten Grillnachmittag lädt der Ökumenische Freundeskreis Asyl am Samstag, 20. Juli, alle Einheimischen und Geflüchteten aus Bad Buchau und der Federseeregion ein. Das Grillfest bietet Gelegenheit zur Begegnung und zum gegenseitigen Kennenlernen und findet ab 15.30 Uhr an der Gemeinschaftsunterkunft, Schussenrieder Straße 86, in Bad Buchau statt. Es gibt Kuchen und andere Speisen aus den Heimatländern der Geflüchteten. Für Kinder und Jugendliche gibt es vor Ort ein großes Angebot an Spielmöglichkeiten.