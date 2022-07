Freizeitmusikanten spielen auf dem Marktplatz

Bei guter Witterung findet am Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Markplatz ein etwa einstündiges Unterhaltungskonzert mit den Freizeitmusikanten Uttenweiler statt. Die Besucher können bei Wein, Bier und Kaffee der Blasmusik zuzuhören. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Großen Saal des Kurzentrums statt. Infos gibt es bei der Tourist-Information Bad Buchau unter der Telefonnummer 07582 / 93 360, per E-Mail an gast@stadt-badbuchau.de oder unter www.bad-buchau.de.