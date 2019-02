Freie Wähler suchen mögliche Kandidaten

Die Freien Wähler in Bad Buchau laden alle, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen, zu einem Gedankenaustausch untereinander und mit den bisherigen Stadträten der Freien Wählervereinigung ein: am Montag, 11. Februar, ab 19 Uhr im Bürger-Café in der Schussenrieder Straße 6. Wie zu den Gemeinderatswahlen der vergangenen Jahrzehnte möchte sich die Freie Wählervereinigung Bad Buchau auch bei der Wahl am 26. Mai mit einer Liste beteiligen, in der alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein sollen: Frauen und Männer, Jüngere und Ältere und Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb wollen die Freien Wähler für die bevorstehende Gemeinderatswahl Bürgerinnen und Bürger gewinnen, die sich für die Gemeindepolitik interessieren und bereit sind, sich für eine Kandidatur auf ihrer Liste zur Verfügung zu stellen. Als offene Vereinigung ohne Mitgliederzwang soll versucht werden, eine Wahlliste mit möglichst 14 Kandidatinnen und Kandidaten für eine starke Vertretung im Gemeinderat zu erstellen. So wollen die Freien Wähler parteipolitisch unabhängig die Gemeindepolitik im Gemeinderat und seinen Gremien mitgestalten und bei Entscheidungen mitzuwirken.