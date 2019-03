Freie Wähler stellen ihre Kandidaten vor

Für die am 26. Mai stattfindende Gemeinderatswahl wird sich die Freie Wählervereinigung Bad Buchau wieder mit einem Wahlvorschlag beteiligen. Aus diesem Grund findet am Montag, 18. März, ab 19 Uhr im Bürger-Café in der Schussenrieder Straße 6 eine öffentliche Nominierungsversammlung statt. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an der Gemeindepolitik und an einer Kandidatur auf der Liste der Freien Wählervereinigung haben, noch einmal zum Gespräch und Gedankenaustausch eingeladen. An diesem Abend sollen die Schwerpunkte der Freien Wähler für die Mitwirkung im Gemeinderat formuliert, die Kandidatenfindung abgeschlossen und die Kandidatenliste mit dem Wahlvorschlag erstellt und beschlossen werden.