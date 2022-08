Frauenbund hat keine Angst vorm Wolf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. Juli konnte der katholische Frauenbund Bad Buchau nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder einen gemeinsamen Ausflug wagen. 26 rüstige und abenteuerlustige Damen fanden sich bei bester Laune ein, die Gegend rund um das ganz im Süden des Biosphärengebiets Schwäbische Alb liegende Ziel unsicher zu machen; also ging es ab mit dem Bus ins „urige“ Wolfstal bei Lauterach.

Nach einer ausgiebigen Wanderung mit rund 1,5 Kilometern entlang düster wirkender Felsschluchten, ließen sich die „Mädels“ nicht die Stimmung trüben, geschweige denn davon abhalten, sich bei netten Gesprächen mit dem ein oder anderen prickelnden Getränk zu erfrischen, ehe es weiter in das „Alte Lager“ nach Münsingen ging. Das Alte Lager ist eine seit 1996 unter Denkmalschutz stehende ehemalige Truppenunterkunft, in der seit 2010 das Informationszentrum für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ihren Sitz hat.

Hier wurden die Manufakturen erkundet, etliche Köstlichkeiten getestet und die ganz Mutigen machten sich mit dem Vierrad auf Erkundungstour. Einen besonders kulinarischen Abschluss gab es im Lagerhaus Dapfen. Erschöpft aber höchst erfreut kamen dann auch alle 26 Damen gegen Abend wieder in Bad Buchau an. Denn schon am Freitag darauf durfte der katholische Frauenbund sein Bundesfest zum Thema „Zu Gast in Europa - wir sind Teil einer Gemeinschaft“ in der Kirche in Kappel feiern.