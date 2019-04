Frauenbund fertigt wunderschöne Handpalmen für Palmsonntag

Viel zu tun haben derzeit die Handwerkerinnen des katholischen Frauenbunds in Bad Buchau – denn für den kommenden Palmsonntag sollen die beliebten Handpalmen wieder zum Verkauf stehen. Körbeweise bunt bemalte Eier, Hartriegelgerten, Buchszweige und bunte Bänder werden dafür im Bischof-Sproll-Haus kreativ verarbeitet. Wie am Fließband, wird an den Tischen gearbeitet. Die fleißigen Frauen schneiden die Buchszweige zu, die bemalten Eier müssen auf den Draht gezogen werden, dazwischen werden Holzstäbchen oder kleine Holzkugeln angebracht. Die Buchsbüschel werden gebündelt, bevor ein farbiges Band den Abschluss an den kleinen Handpalmen bildet. Seit vielen Jahren schon ist das „Frauenbund-Palmenteam“ unter der Chefin Marianne Diesch und der stellvertretenden Vorsitzenden Lucia Sauter schon einige Tage vor dem Bastelnachmittag mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit alle Handpalmen rechtzeitig fertig werden. Am kommenden Samstag, 13. April, können die bunten Handpalmen vor der Vorabendmesse in Kappel und am Palmsonntag, 14. April, vor dem Gottesdienst vor der Buchauer Stiftskirche erworben werden. Der Reinerlös, wie beim Frauenbund üblich, einem sozialen Zweck zugute. Foto: Klaus Weiss