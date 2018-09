Frauenbund bindet farbenfrohe Ährensträuße zum Erntedank

Wie seit 15 Jahren Tradition, binden die Frauen des Katholischen Frauenbunds zum Erntedankfest am Wochenende wieder korbweise die beliebten Ährensträuße. Viel zu tun hat das Frauenbund-Team um Marianne Diesch zurzeit in einer Remise auf dem Ottobeurer Hof bei Thea Menz. Da werden die kleinen Fruchtgarben zusammengebunden, mit Trockenblumen ausgeschmückt, und einige farbige Bändel dazu runden das Bild ab. Am Samstag können die begehrten Ährensträuße vor dem Vorabendgottesdienst in Kappel und am Sonntag ebenfalls vor dem Gottesdienst vor der Buchauer Stiftskirche erworben werden. In Kappel kann man zudem die neu geschaffene Erntekrone bestaunen. Der Reinerlös geht wie immer beim Katholischen Frauenbund an soziale Einrichtungen. Foto: Klaus Weiss