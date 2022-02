Frau soll zwei Senioren bestohlen haben

Eine Frau soll in Bad Buchau zwei Senioren bestohlen haben. Die Polizei sucht nun nach der Unbekannten.

Innerhalb der letzten Monate soll die Frau mehrfach bei den beiden Männern vor der Tür gestanden sein. Sie gab sich als bedürftig aus und bat um Essen, auch für ihr Kind. Zuletzt sei sie am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Schussenrieder Straße gewesen. Zu dieser Zeit war der Bewohner unterwegs, ließ aber sein Haus unverschlossen. Als er zurückkam, fiel ihm auf, dass aus dem Tresor und dem Mobiliar der Schmuck und Wertsachen fehlten. Sofort fiel sein Verdacht auf die Unbekannte. Die sei etwa 25 Jahre alt, 1,60 m groß und sehr schlank. Die Frau hat schulterlange, schwarze Haare.

Frau hatte ein Kind dabei

Genauso beschreibt ein Senior aus einem Haus in der Nähe eine mutmaßliche Diebin. Sie war zuletzt am Freitag gegen 11 Uhr bei ihm und bat ebenfalls um Essen. Außerdem um Kleidung. Gleich nachdem die Frau wieder weg war fiel dem Bewohner auf, dass ein Geld fehlt. Auch er geht davon aus, dass die Unbekannte das Geld gestohlen haben muss. Sie war mit einer blauen Jeansjacke und einem blauen Jeansrock bekleidet. Bei den Besuchen hatte sie ein Kind im Kindergartenalter dabei, möglicherweise in einem Kinderwagen.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unbekannten. Möglicherweise war sie auch bei weiteren Personen in Bad Buchau und Umgebung. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise auf die Frau unter Telefon 07371/9380. Die Polizei mahnt, Fremde nicht in die Wohnung zu lassen. Wer bedürftig ist hat Verständnis dafür, vor der verschlossenen Tür kurze Zeit zu warten, bis man etwas zu essen herausreicht. Dann auch nur mit vorgelegter Kette.