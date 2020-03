Frühlingstage laden an den Federsee

Auch wenn viele Veranstaltungen in geschlossenen Räumen in Bad Buchau und anderswo als Vorsichtsmaßnahme bis nach Ostern erst einmal abgesagt werden mussten, hält die Federseestadt noch andere Möglichkeiten bereit. Insbesondere die warmen Temperaturen in den nächsten Tagen bieten sich zum Sonne tanken und spazieren rund um Bad Buchau an. Infos zu Wanderungen gibt es unter www.bad-buchau.de im Bereich „Natur“.

Der Federseesteg macht sich für die Saisoneröffnung bereit und der Wackelwald „wackelt“. Auf dem Steg und rings herum kann man viele Zugvögel beobachten, die bereits zurückgekehrt sind. In Frühlingslaune geratene Höckerschwäne führen ihr graziöses Wasserballett vor und auch im Schilf sind die Vögel in Hochzeitsstimmung: Wasserrallen machen ihrem Spitznamen „Schilfschwein“ alle Ehre, denn ihre merkwürdigen Balzrufe erinnern an das Quieken eines Ferkels. Am Federsee finden sie in den ausgedehnten Schilfflächen ideale Lebensverhältnisse vor. Im Wackelwald und im Bannwald Staudacher kann man erste Vogelstimmenkonzerte erleben. Informationen zu aktuellen Beobachtungsmöglichkeiten und öffentlichen Führungen gibt es unter www.nabu-federsee.de.

Wer genug von den Erlebnissen in der Sonne hat, kann in der Adelindis- Therme entspannen. Diese ist wie gewohnt geöffnet. Nach aktuellem Wissenstand ist der Virus nicht über das Wasser übertragbar. Aus diesem Grund besteht kein erhöhtes Infektionsrisiko. Es gelten dieselben Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen wie in anderen öffentlichen Einrichtungen. Weitere Informationen unter www.adelindistherme.de

Das Federseemuseum ist zwar noch in der Wintersaison, hat aber am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Infos: www.federseemuseum.de

Bei allen Aktivitäten gilt: Die üblichen Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden. Wer krank ist, bleibt besser zu Hause.