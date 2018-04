Frühjahrsputz im Thermalbad

Im Frühjahr sind in der Adelindistherme Revisions-Reparaturarbeiten und die Reinigung der Wasserbecken mit mehr als 1100 Quadratmeter Wasserfläche angesagt. Zuletzt waren die Saubermänner im Thermalaußenbecken 1 bei der Arbeit.

Die Reinemachenfrauen wären mit Putzeimer, Lappen und Staubwedel hier hoffnungslos überfordert, stellt der Leiter der Haustechnik, Erich Lerner, lachend fest, und erklärt den Ablauf des Großputzes. PH-Wert und Chlorgehalt des Badewassers werden dreimal täglich per Handmessung überprüft, die Daten dokumentiert und auf Verlangen dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Das Gesundheitsamt selbst, so Lerner, kommt in der Regel unangemeldet und entnimmt ebenfalls Wasserproben. Eine gute Wasserqualität sei unerlässlich und auch im Interesse der Badegäste herrsche oberstes Reinheitsgebot.

Im Laufe einer Badesaison setzt sich aber an den Fliesen auf dem Boden und den Beckenwänden ein feiner Belag ab. Er besteht zum einen aus den Schwebestoffen des Thermalwasser selbst, wie zum Beispiel Eisen, das dann braune, an Rost erinnernde Schlieren ergibt. Der Schwefelwasserstoff im Thermalwasser hinterlässt auch sichtbare Spuren, vor allem an Metallteilen. Körperfett und Sonnenschutzmittel setzen sich ebenfalls als Belag ab.

Für die Reinigung müsse zunächst das Wasser im Becken abgelassen werden, erklärt Lerner. Aber 330 Kubikmeter, also 330 000 Liter Wasser nur in diesem einen Becken, benötigten einfach Zeit. Und da das Auslaufen nicht zu schnell gehen dürfe, damit sich keine Fliesen lösen, kann es schon mal acht bis zehn Stunden dauern, bis das Wasser komplett abgelassen ist.

Mit schwerem Gerät

Danach wird das fettlösende Reinigungsmittel aufgetragen und muss einige Zeit einwirken. Am nächsten Tag fahren die Saubermänner aus dem eigenen Haus mit schwerem Gerät, den Hochdruckreinigern, an und strahlen damit Boden und Wände der Becken gründlich ab. Anschließend kommen die Fliesenleger und überprüfen Plattenfugen und Fliesen. Teilweise müssten sie dann neu verfugen und einzelne beschädigte Fliesen austauschen. Metall- und Kunststoffteile werden wieder auf Hochglanz gebracht.

Aber zur Beckenreinigung gehört noch einiges mehr mehr dazu. Rohrleitungen, Pumpen, Filter – alles, was der Badegast gar nicht sieht, muss überprüft und gesäubert werden. Filter werden zum Teil auch vollständig ausgetauscht. Allein die Umwälzpumpe in Becken 1 müsse stündlich 200 000 Liter Badewasser umwälzen, verdeutlicht Lerner. Die elektrischen Anlagen im Technikraum würden komplett durchgemessen, die Sicherheit der Badegäste habe höchste Priorität. Natürlich werde die gesamte Technik im Badebereich nicht nur einmal beim Frühjahrsputz überprüft, sondern das ganze Jahr über.

Ist dann endlich alles sauber und wieder hunderprozentig auf Vordermann gebracht, muss das Wasser wieder eingefüllt werden. Dazu sind etwa 24 Stunden angesetzt, zum einen müssten sich die Fliesen langsam an die zunehmende Druck-und Gewichtsbelastung anpassen können, und zum anderen muss die Thermalwasserquelle die benötigte Wassermenge ausschütten. Aber bei zwei Thermalwasserbohrungen ist dies sicher gewährleistet. Da der Badebetrieb während der Arbeiten weitergeht, müsse aber darauf geachtet werden, dass die Badegätse möglichst wenig gestört werden.

Nach einigen Tagen Pause wird der Frühjahrsputz dann im Sportaußenbecken und danach in den Becken des Hallenbads fortgesetzt.