Früher, als der Bauer Frau noch beim Tanzen suchte

Marianne Schätzle, Kabarettistin und Merkel-Double, hat im Haus der Musik in Bad Buchau gastiert und ihr neues Programm „Früher war nix to go“ vorgestellt. Witzig, charmant und blitzschnell feuerte sie von Anfang an ihre Pointen und zog ihr Publikum in ihren Bann und ins Vertrauen.

„Woisch, früher war alles anders!“, schicke Marianne Schätzle voraus. Sie sei auf dem Bauernhof der Familie im Klettgau an der Grenze zur Schweiz aufgewachsen und da habe man sich zum Kaffeetrinken noch an den Tisch gesetzt oder wenn’s irgendwo weh tat, sei man auch ohne Termin einfach zum Arzt gegangen. Die vier Jahreszeiten, so meinte sie, kannte man nicht nur als Pizza beim Italiener. „Ond wissed Se, heut sollt alles, bis auf den Kaffee in der Gefängniszelle ,to go’ sein, das Multitasking muss man beherrschen und dabei aussehen als käme man gerade aus dem Urlaub oder dem Schönheitssalon.“ Auch die Anforderungen an die Frau hätten sich elementar geändert. Sie soll eine gute Figur machen, selbstverständlich Vollzeit arbeiten, die Brutpflege und –hege als persönliches Vergnügen betrachten und bei einem, zwei oder drei Kinder mindestens noch 80 Prozent zur Arbeit gehen.

Ja, und überhaupt das Fernsehen. „Kenned Se die Geißens oder ,Bauer sucht Frau’?“ Sie wisse das noch von früher, als der Bauer eine Frau beim Tanzen oder über eine Anzeige in der Zeitung gesucht. Heute sei das eine Fernsehsendung, bei der man sich nur bewerben könne, wenn ein Mindestanspruch an Anstand und Umgang deutlich unterschritten werde und die Formel dazu „Dummheit x Gewicht : blöd Gucken²“ laute. „Wenn das unsere Bauern wären, wären die Regale in unseren Läden leer und wir hätten nur den Kitt an den Fenstern zum Essen“, brach die Kabarettistin eine Lanze für die echten und rechten Landwirte, was in Buchau begeistert und mit viel Applaus aufgenommen wurde.

Natürlich hat Marianne Schätzle auch ihr Schätzle, ihren Mann, nicht vergessen. Klar, sie habe ihn jetzt schon lange und da würde sich doch so manches abschleifen und verändern. Aber, erzählt sie, jetzt habe er die Spülmaschine für sich entdeckt: „Sie glauben ja gar nicht was ich jetzt mitmache!“ Nur seinen Spülmaschinen-Flächennutzungsplan kenne sie noch nicht. „Neulich hat er sogar die von mir gefüllte Maschine komplett umgeräumt. In der Zeit, die er dazu gebracht hat, habe ich früher, eingeräumt, ausgeräumt den Streit mit den Kindern geschlichtet und einen Kuchen gebacken.“ Aber Staubsaugen – nein, das würde er auf keinen Fall machen – es sei denn, es würde ein Aufsitzgerät geben. Offensichtlich hatten diese Geschichten einen großen Wiedererkennungswert, was am Applaus und dem lauten Lachen im Saal deutlich zu hören war.

Politisch korrekt zu sein, sei im Übrigen das Gebot der Stunde. So dürfe man heute nur noch von „Schaumküssen“ oder von „Paprikaschnitzel“ Q sprechen und so anstößige Wörter wie sie früher üblich waren, meiden. Allerdings bei der Mülltrennung gebe es immer noch den „Gelben Sack“ – es sei denn, man denke dabei nicht an Chinesen. Und immer wieder aus dem Off: „Marianne, wir schaffen das!“ Rasend schnell wechselte Schätzle die Themen und argumentierte so pointiert, scharfzüngig und witzig, dass das Publikum aus dem Lachen nicht mehr heraus kam.

Jetzt kam auch noch der Ruf der Kanzlerin! Und tatsächlich brachte Marianne Schätzle das gesamte Publikum dazu, die deutsche Nationalhymne zu summen. Mit rotem Blazer und der typischen Merkelraute verriet sie: „Ich verspreche Ihnen nichts, aber das halte ich auch!“ Zwischen ihr, dem Double, und Angela passe kein Blatt Papier, sie hätte alles schnell gelernt, meinte sie. Regieren sei kein Problem. Außerdem würde niemand mehr ihr Aussehen kritisieren, seit sie Merkel-Double sei.

Marianne Schätzle selbst allerdings ist ein Original, das mit viel Charme, Mimik und Wortwitz ihr Publikum verwöhnt. Nach bester Hitchcockscher Manier werden manche Witze nur angedeutet, so dass sich jeder Einzelne die Pointe denken kann, ohne dass etwas unter die Gürtellinie rutschen würde. Lang anhaltender Applaus war Dank für einen unterhaltsamen, niveauvollen und kurzweiligen Abend, so dass jeder mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht nach Hause ging.