Forscher berichten von Arbeit im Untergrund

Das Federseemuseum Bad Buchau gemeinsam mit der Feuchtbodenarchäologie der Landesdenkmalpflege veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, einen Tag der Pfahlbauarchäologie. Von 10 bis 18 Uhr öffnet eine Expertenrunde ein Schaufenster in das oberschwäbische Unesco-Weltkulturerbe. Die an den aktuellen Forschungsprojekten beteiligten Archäologen, Naturwissenschaftler und Pfahlbauspezialisten geben dann Einblicke in die verschiedenen Arbeitsweisen ihrer Fachlabore und berichten über aktuelle Ergebnisse ihrer interdisziplinären Forschungsarbeit.

Dank idealer Erhaltungsbedingungen im feuchten Milieu des Moores haben sich selbst organische Materialien wie Holz, Pflanzenreste oder Textilien bestens erhalten, berichtet das Museum in der Vorschau auf den Aktionstag. So können mit Hilfe moderner Forschungsmethoden Siedlungsabläufe über Jahrtausende hinweg detailliert rekonstruiert werden. Bioarchäologische Daten liefern dazu wertvolle Erkenntnisse über die vorgeschichtliche Lebens- und Wirtschaftsweise sowie über Umwelt und Klimaentwicklung in prähistorischer Zeit.

Warum sind die Moorsiedlungen am Federsee und in Oberschwaben seit 2011 unter besonderen Schutz gestellt, was bedeutet das begehrte Label „Unesco Weltkulturerbe“ für die Pfahlbau-Forschung und welche Aufgaben und Möglichkeiten bringt dies mit sich? Diesen Fragen stellen sich am Sonntag Archäologen und Naturwissenschaftler verschiedener Spezialgebiete.

Abertausende von Knochenfragmenten haben sich in den Moorsiedlungen Oberschwabens erhalten, doch wie wird das diffizile Puzzle zu einem aussagefähigen Ganzen über Wirtschaftsweise, Ernährung und Tierhaltung unserer Vorfahren? Dieses Gebiet sei Domäne der Archäozoologin Elisabeth Stephan: Die von ihm untersuchten Skelettreste geben Aufschluss auf Art, Größe und Geschlecht sowie auf Alter und Gesundheitszustand der Tiere. Zudem erlauben die Funde Rückschlüsse über die Jagd auf Wildtiere sowie über die Anfänge der Domestikation, der Zucht von Haustieren und deren Einsatz im Alltag.

Im Moor konservierter Blütenstaub

Wie sah die Landschaft zur Pfahlbauzeit aus und wie beeinflusste der frühe Mensch Natur und Umwelt? Der im Moor konservierte Blütenstaub vergangener Jahrtausende erlaubt Aussagen zur Zusammensetzung des Waldes, der Entwicklung von Weiden und Wiesen und der Urbarmachung von Ackerland. Mit Hilfe der Pollenanalyse beschreibt Elena Marinova-Wolff die Entwicklung von Natur, Umwelt und Klima und zieht Rückschlüsse auf die Veränderung der Landschaft unter dem Eingriff des Menschen. Was birgt die rund ein Meter dicke Schicht über der Erdkruste in sich? Bodenproben liefern einerseits Hinweise auf die Einflussfaktoren wie Klima, Gestein, Wasser, Fauna und Flora, andererseits dienen sie dem besseren Verständnis landschaftsgeschichtlicher Entwicklungen und der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt in früheren Zeiten. Moorgeologe Richard Vogt veranschaulicht anhand von Bodenproben im Museumsgelände die wechselvolle Geschichte des Federseemoores im Hinblick auf vorgeschichtliche Besiedlungsabläufe.

Wie kann das Alter von Holzstämmen ermittelt werden? Alte Hölzer sind wertvolle archäologische Quellen und vielfältige Informationsträger. Über die systematische Bestimmung der Holzarten und ihrer jahrgenauen Datierung kann die Bausituation ganzer Dörfer detailliert rekonstruiert werden. Zudem liefert das Holz der Pfahlbausiedlungen für den Dendrologen Oliver Nelle wichtige Erkenntnisse über die Waldwirtschaft in früheren Zeiten.

Darüber geben die Archäologen Sabine Hagmann und Ralf Baumeister umfassende Einblicke und Hintergrundinformationen über die prähistorischen Pfahlbauten Oberschwabens sowie über die Auflagen, die im Umgang mit einem Kulturgut von Weltrang verbunden sind.