Forschen, Feuer machen und Ziegen melken

Seit neuestem bietet das Federseemuseum Bad Buchau einen Parcours für aufgeweckte Kinder an: Wie finden Archäobotaniker kleinste Pflanzenreste in der Erde? Wie wird eine Ziege gemolken oder Mehl gemahlen? An verschiedenen Stationen kann spielerisch wie ein Forscher gearbeitet und besondere Tätigkeiten der Pfahlbauern erlernt werden – und dies ganz ohne Zeitdruck, denn das Angebot steht allen Besuchern täglich von 10 bis 18 Uhr offen.

Ein besonderes Programm erwartet die Besucher am verlängerten Wochenende: Wer an Fronleichnam das Museum besucht, kann einem Experten beim Herstellen eines steinzeitlichen Bogens über die Schulter schauen. Schritt für Schritt erklärt und zeigt Andreas Diehm von 10 bis 18 Uhr die Herstellung vom Rohling zu der Jagdwaffe der Jungsteinzeit.

Am 14. Juni wird es heiß hergehen, wenn Patrick Geiger von 13.30 bis 16.30 Uhr die Besucher mit auf eine Zeitreise des Feuermachens durch die Jahrtausende nimmt.