Förderverein sucht und findet neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahreshauptversammlung des FV des PG Bad Buchau standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Der „alte“ Vorstand um Vorsitzende Wibke Polm, Edith Hildenbrand (2. VS), Matthias Kopf (Kasse) & Jens Polm (Schriftführer) traten nicht mehr zur Wahl an, da ihre Kinder die Schule beenden.

Die gesamte Vorstandschaft freute sich sehr darüber, dass die Übergabe so reibungslos verlief und man für alle Funktionen passende Nachfolger/innen finden konnte.

Während der Pandemie konnte auch der FV nicht sehr viele Aktivitäten durchführen und so standen nur die alljährlichen Unterstützungen für Projekte wie z.B. dem Hausaufgabenplaner auf der Agenda. Nach Kassenprüfung und Entlastung, wurde der neue Vorstand jeweils einstimmig wie folgt gewählt: 1. VS Stephanie Küfner, 2. VS Gabriela Martini, Kasse Jaqueline Stolz, Schriftführerin Heike Diem, Beisitzer Katja Sandmaier und Heidi May – Herzlichen Glückwunsch zur Wahl !!! Und ein ganz großes Dankeschön sagte die scheidende VS Wibke Polm zum Schluss an alle Unterstützer, an Rolf Preißing, der bereits seine 10. VS entlastete, Hr. Dr. Hoffmann für die gute Zusammenarbeit und wünschte den „Neuen“ immer bestes Gelingen bei ihren künftigen Vorhaben.