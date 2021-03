Fördergelder für Breitbandausbau fließen nach Kanzach und Betzenweiler

In der aktuellen Förderrunde für den Breitbandausbau fließen nach Information des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) weitere Landesmittel in den Wahlkreis Biberach: Unterstützt wird der Ausbau unter anderem in Kanzach mit 275 713 Euro und Betzenweiler mit 21 645 Euro.

In Betzenweiler wird die Mitverlegung im Zuge einer Baumaßnahme der Netze Südwest unterstützt. In Kanzach fließen die Fördermittel in den FTTB-Ausbau zur Schließung weißer Flecken. „Es geht um Teilhabechancen, den Wirtschaftsstandort und die Zukunft unserer Städte und Dörfer“, CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger zur Bekanntgabe der neu vom Land geförderten Breitbandprojekte am Montag. Die notwendige Infrastruktur müsse mit der fortschreitenden Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen Schritt halten. Über 1,1 Milliarden Euro Landesmittel seien seit 2016 in den Breitbandausbau investiert worden. „Wir wollen in den kommenden fünf Jahren weitere 1,5 Milliarden für schnelles Internet mit Glasfaser investieren“, so Dörflinger. Baden-Württemberg profitiere zudem stark von der Abstimmung der Breitbandförderprogramme von Bund und Land, wonach Glasfaserprojekte mit insgesamt bis zu 90 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden können.

Die aktuelle Förderrunde setze die Reihe der bereits erfolgten Landesförderungen für den Breitbandausbau fort. So haben seit dem Jahr 2016 aus dem Breitband-Förderprogramm des Landes beispielsweise die Gemeinde Betzenweiler bereits 169 100 Euro und die Gemeinde Kanzach schon 123 410 Euro erhalten. Bewilligt wurden in der aktuellen Vergaberunde landesweit insgesamt 123 Förderanträge mit einem Volumen von knapp 154 Millionen Euro. In Baden-Württemberg wurden von 2016 bis März 2021 insgesamt 1,126 Milliarden Euro allein an Landesgeld in den Breitbandausbau investiert. Insgesamt wurden in der laufenden Legislaturperiode 2604 kommunale Breitbandprojekte durch das Breitbandförderprogramm des Landes unterstützt. Damit hat sich die Zahl der bewilligten Anträge mehr als verdoppelt und die Fördersumme ist auf das 14-fache angewachsen.