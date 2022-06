Das NABU-Naturschutzzentrum Federsee lädt zur nächtlichen Fledermaus-Pirsch ein. Sie findet am Freitag, 10. Juni, statt. Treffpunkt ist um 21 Uhr das NABU-Zentrum in Bad Buchau. Nach eingänglichen Informationen gibt es eine Führung an verschiedene Jagdplätze heimischer Fledermausarten. Ausgerüstet mit speziellen Fledermaus-Suchgeräten können herannahende Flattertiere geortet werden.