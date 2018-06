Zu einem Fledermausabend am Freitag, 8. Juni, lädt das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee in Bad Buchau ein. Interessierte Nachtschwärmer können Fledermäuse live erleben. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Nabu-Zentrum Federsee. Zur Einstimmung gibt es einen familiengerecht gestalteten Vortrag über die faszinierenden Jäger der Nacht. Themen sind ihre raffinierte Jagdmethode mit Ultraschall-Echoortung, ihr Familienleben, der Winterschlaf und schließlich der Fledermausschutz. Hier zeigt der Nabu einfache Möglichkeiten für Haus- und Gartenbesitzer auf. Die anschließende Expedition führt die Gäste an verschiedene Jagdplätze heimischer Fledermausarten. Dort kann man Fledermäuse nicht nur sehen, sondern auch belauschen. Ein spezielles Gerät, der „Bat-Detector“, macht die Ultraschall-Laute hörbar, mit denen die nächtlichen Jäger ihre Beute orten. Ohne technische Hilfe sind diese Laute für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Aus dem Bat-Detector dagegen ertönt ein deutliches Klacken oder Ploppen, wenn eine Fledermaus im Anflug ist. Für Nabu-Mitglieder ist die Teilnahme ermäßigt.

