Feuerwehreinsatz nach angebranntem Essen

Angebranntes Essen in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Buchau hat am Donnerstag gegen 17 Uhr für Aufregung unter den Bewohner und für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.

Das Essen stand auf dem eingeschalteten Herd und wurde von den Bewohner wohl vergessen oder einfach nur zu heiß gekocht. Gegen 17 Uhr jedenfalls drang dichter Rauch aus der Küche und die Bewohner, darunter auch einige Kinder, verließen fluchtartig die Wohnung. Über Notruf wurde Hilfe angefordert. Die Feuerwehr Bad Buchau war schnell vor Ort und konnte weiteres Unheil verhindern. Mit dem Drucklüfter wurde die Wohnung wieder rauchfrei gemacht und die Umgebung des Herdes vorsorglich mit der Wärmebildkamera überprüft. Der Rettungsdienst war zudem vor Ort, verletzt wurde aber niemand.