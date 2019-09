Feuerwehr zieht bei Geburtstagsfeier alle Register

Mit einem zweitägigen, hochkarätigen Programm hat die Bad Buchauer Feuerwehr das 40. Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert. Mit eingebunden war das Kinderferienprogramm mit mehr als 60 Teilnehmern – wie immer einer der Ferienhöhepunkte.

Fast alle der heute aktiven Einsatzkräfte der Buchauer Wehr waren bei der Gründung vor 40 Jahren ebenfalls noch Kinder. Was also lag näher, als zum Auftakt der Geburtstagsfeier auch viele Kinder einzuladen. Beim Kinderferienprogram trafen die etwas über 60 Kinder ein Feuerwehr-Abenteuer-Spieleland an, das seinesgleichen suchen konnte. Zwar waren etliche Attraktionen für die „Nacht der offenen Tür“ aufgebaut, aber die Kinder waren die ersten Nutznießer.

Zunächst wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt, um die einzelnen Abenteuerpunkte zu erleben. Hier zeigten sich bald die Favoriten. Ob das riesige Löschfahrzeug des Laupheimer Bundeswehrflugplatzes mit seiner beeindruckenden Wasserkanone oder die 42 Meter hohe Teleskop-Hubarbeitsbühne der Berufsfeuerwehr Reutlingen – für die Kinder waren das absolute Höhepunkte.

Auch die große Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos war ständig belagert. Die Taucher der Wasserrettung der Feuerwehr Mengen und der DLRG aus dem Bezirk Federsee führten in einem wassergefüllten Container ihre Künste vor. Durch Glasfenster konnte das Geschehen in der Unterwasserwelt verfolgt werden. Das Technische Hilfswerk zeigte einige tolle Aufbauten, von denen sogar ein Wasserfall herabrauschte und war dann auch am Abend für die Ausleuchtung des „Festplatzes“ zuständig. Das DRK Bad Buchau war gleich mit zwei Rettungswagen vertreten und zeigte die wichtigsten Handgriffe der Ersten Hilfe. Ein richtiges Feuer mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen, stellte eine weitere tolle Sache für die angehenden Löschprofis dar. Für das Stapeln der Bierkasten wurde eigens ein mobiler Kran für die Kletterkünstler aufgebaut. Der Rekord lag übrigens bei 20 gestapelten Bierkästen, bevor der Turm umfiel. Alles rund um die Welt der Rettungshunde konnten die Kinder bei den Vorführungen der Rettungshundestaffel im Landkreis Biberach erfahren und die Hunde durften sogar gestreichelt werden. Der Bauhof war in das Ferienprogramm mit Ball-Geschicklichkeitsspielen eingebunden.

In der neuen Halle hatten die Notfallseelsorger und Demenzlotse Michael Wissussek Informationsstände eingerichtet und standen Rede und Antwort. Auch zeigten viele Fotos an Stellwänden einen schönen Querschnitt aus 40 Jahren Jugendfeuerwehr. Zum Abschluss des Nachmittags bekam jedes Kind noch ein Foto mit einem typischen Feuerwehrutensil und eine Urkunde überreicht.

Fast nahtlos ging der Kindernachmittag in die „Nacht der offenen Tür“ über. Reichlich Besucher verfolgten nach der Eröffnung durch Kommandant Klaus Merz und Jugendleiter Johannes Daiber aus dem Korb des Reutlinger Teleskopmastens die Vorführungen der Einsatzkräfte. War schon die Simulation eines Innenangriffs bei einem Brand für die vielen Zuschauer in der neuen Halle äußerst interessant, stimmte die Vorführung einer Fettexplosion nachdenklich: Nach dem Versuch, brennendes Fett mit Wasser zu löschen, entstand eine riesige Feuerwalze. In den Pausen zwischen den Vorführungen konnten sich die Gäste Gerätehaus stärken oder bei der gut gefüllten Tombola ohne Nieten hochwertige Preise ergattern. Trotz einsetzendem Regen verfolgten noch eine ansehnliche Anzahl von Besuchern die Schauübung von Feuerwehr und DRK Bad Buchau. Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bagger mussten hier drei Personen aus den Fahrzeugen befreit werden. Dazu zogen Feuerwerwehr und DRK alle Register, öffneten das Auto mit Rettungsschere und weiteren technischen Geräten und zeigten so, wie zeitaufwendig eine Rettung von Verletzten sein kann. Wie schnell ein brennender Weihnachtsbaum ein Wohnzimmer in Brand setzt, war zu später Stunde spannend und lehrreich zugleich. Kommandant Merz kommentierte die Vorführungen mit erklärenden Worten. Der Beifall der Zuschauer war Lohn für die Einsatzkräfte.