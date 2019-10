Feuerwehr rückt wegen illegaler Müllverbrennung aus

Das Verbrennen von Müll in einer großen Feuerschale sorgte am Freitagabend gegen 20Uhr30 für einen Feuerwehreinsatz in einem größeren Schrebergarten an der Oggelshauser Strasse in Bad Buchau und könnte für den Verursacher teuer werden.

Autofahrer gingen zunächst am Freitagabend von starken Nebelschwaden aus, die über die Oggelshauser Strasße zogen. Als aber kurz darauf, weiter hinten in einem Garten, Feuerschein sichtbar wurde und der „Nebel“ zudem stark nach Brand roch, alarmierte ein Autofahrer über Notruf die Feuerwehr. Zunächst einmal war nicht ganz klar ersichtlich, wo die Quelle des Rauchs war, und erst nach kurzem suchen konnte die Zufahrt zu dem Gartengrundstück ausfindig gemacht werden die unweit des OMV-Vereinsheims an der Oggelshauser Straße lag. Inzwischen war das Feuer in der Feuerschale wohl ausgegangen, aber der Rauch war immer noch zu riechen. Gut 100 Meter weit, ganz am hinteren Ende des Grundstückes, wurden die Einsatzkräfte dann fündig.

Klar sichtbar wurde dann, dass in der großen Feuerschale illegal Müll verbrannt wurde. Das Grundstück war zudem stark vermüllt, und mit etlichen Hütten, Container und Gewächshäuser fast undurchdringlich zugebaut. Die Polizei machte dann den Besitzer ausfindig und bestellte ihn an den Einsatzort. Die Feuerwehr stellte zunächst einmal einige Scheinwerfer au, da auf dem gesamten Grundstück zudem Plastik und Blechbehältnisse mit Öl- und Lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten, aber auch Autobatterien lagen. Auf Anordnung der Polizei wurden die Behältnisse außerhalb der Hütten eingesammelt und sichergestellt.

Da das Grundstück im Naturschutzgebiet liegt, wird sich der Kreischemiker vom Landratsamt Biberach mit den eingesammelten Behältnissen und dem Grundstück selbst auch befassen müssen. Gut zwei Stunden waren die Mannen der Buchauer Wehr beschäftigt, allerdings weniger mit dem relativ kleinen Feuer, sondern mehr mit der eventuellen Umweltverschmutzung.