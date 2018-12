Zu gleich zwei Vollalarmeinsätzen ist die Bad Buchauer Feuerwehr am Mittwochabend gerufen worden. In der Buchauer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge hatten Kinder auf einer heißen Herdplatte herumhantiert und danach brannte in Tiefenbach eine Heizdecke in einem Bett und sorgte für hohen Schaden.

Gegen 18 Uhr wurde die Buchauer Wehr über die interne Brandmeldeanlage mit Vollalarm in die Flüchtlingsunterkunft in der Schussenrieder Straße gerufen. Dort erwartete die Feuerwehrleute kein angebranntes Essen, sondern Kinder hatten sich in einer der Küchen den Elektroherd als Spielplatz ausgesucht. Eine Packung Speisesalz muss wohl auf der heißen Herdplatte gestanden haben. Der Boden der Schachtel brannte weg und verteilte das Salz über die heiße Herdplatte, das dort zu einem Salzmantel verkrustete. Weiter muss auch ein Spülmittel im Einsatz gewesen sein. Beide Substanzen sorgten auf der heißen Herdplatte für eine kräftige Rauchentwicklung, die wiederum die Rauchmelder aktiviert hatten. Mit Drucklüftern wurde das Gebäude rauchfrei gemacht und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Kaum zurück im Gerätehaus, ging gegen 18.30 Uhr wieder ein Vollalarm ein. Ein Gebäudebrand in der Seekircher Straße in Tiefenbach stand an. Mit dem kompletten Löschzug rückte die Buchauer Stützpunktwehr aus.

In einem kleineren Wohnhaus war eine Heizdecke im Bett durchgebrannt und hatte das Bettzeug und die Matratze in Brand gesetzt. Der Bewohner brachte das brennende Bettzeug und die Matratze ins Freie und konnte so einen größeren Zimmerbrand verhindern. Die Feuerwehrleute – auch die Ortswehr Tiefenbach war vor Ort – brauchten nur noch nachzulöschen. Bettgestell und sonstige Kleinmöbel wurden aber, da diese stark verrußt und angesengt waren, ebenfalls ins Freie gebracht. Mit einem Drucklüfter belüfteten die Einsatzkräfte das Wohnhaus. Der Rettungsdienst untersuchte den Hausbewohner auf eine mögliche Rauchgasvergiftung, brauchte ihn aber nicht in ein Krankenhaus transportieren. Die Polizei übernahm die Feststellung der Brandursache in dem betroffenen Zimmer. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Feuerwehr, eingeschaltete Heizdecken niemals unbeaufsichtigt zu lassen.