Feuerwehr: Anbau wird teurer

Anfang April soll es endlich losgehen mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Bad Buchau. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Vorhaben deutlich teurer wird. So steigen die Kosten um gut 128000 Euro auf 1,18 Millionen Euro. Für den Gemeinderat ein Grund, die Erneuerung der Falttore am bestehenden Feuerwehrgerätehaus erst einmal zu verschieben.

Der geplante Anbau des Feuerwehrgerätehauses erstreckt sich Richtung Forststraße. Geplant ist eine Fahrzeughalle mit sieben Stellplätzen und eine Waschhalle. Nach den Plänen des Bad Buchauer Architekten Joachim Schützbach hat der Neubau Ausmaße von 38 Metern Länge und etwa zwölf Metern Tiefe. Nach einem über vier Meter hohen Verbindungsteil, der aus Brandschutzgründen erforderlich ist, schließt sich die 5,50 Meter hohe Fahrzeughalle und schließlich die 6,50 Meter hohe Waschhalle an.

Notwendig ist die Erweiterung, um mehr Sicherheit beim Rangieren der Fahrzeuge zu gewährleisten. Von der Erweiterung verspricht sich Kommandant Klaus Merz vor allem logistische Verbesserungen und damit schnellere Abläufe beim Einsatz.

Merz erläuterte in der Ratssitzung am Montagabend auch die Ergebnisse der Ausschreibung, bei der die jeweils günstigste Anbieter den Zuschlag erhielten. So geht der Auftrag für die Heizung- und Sanitärinstallation an die Ertinger Firma Fensterle für rund 92900 Euro (Kostenberechnung: 119000 Euro) und für die Abdichtungs- und Klempnerarbeiten an die Firma Holl Flachdachbau aus Ravensburg für 70000 Euro (Kostenberechnung: 86500 Euro).

Auch für die Gerüstarbeiten konnten die Kosten gesenkt werden. Die Firma Bärtle GmbH aus Ochsenhausen führt das Gewerk für knapp 8200 Euro aus, kalkuliert hatte man hier mit 22260 Euro. Ursache für die Kostenreduzierung ist allerdings eine geänderte Ausführung.

Andere Arbeiten liegen aber, zum Teil deutlich, über den berechneten Kosten. So lag die Firma Kettnaker & Selig aus Betzenweiler mit ihrem günstigsten Angebot für die Tor-, Tür- und Fensterarbeiten bei 86000 Euro. Veranschlagt wurden dagegen knapp 86000 Euro.

Größer fällt die Kostensteigerung bei der Elektroinstallation aus. Hier hatte nur die örtliche Firma Elektro Vötsch ein Angebot abgegeben, das bei 114100 Euro um 6,2 Prozent höher liegt als die Kostenberechnung. Eine solche Preissteigerung sei bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht unüblich, bestätigte Ingenieur Markus Reuder den Räten. Die Firmen hätten einfach volle Auftragsbücher und könnten damit die Preise bestimmen. So auch bei den Rohbauarbeiten, die das Gremium für 518600 Euro an die Firma Fritschle aus Uttenweiler vergab. Bei der Lüftung dagegen liegt es an einer Änderung der Konstruktion, dass die Kosten von den berechneten 5350 auf knapp 25500 Euro nach oben schnellen. Immerhin: Das teuerste Angebot bei diesem Gewerk habe bei 94000 Euro gelegen, gab Merz zu bedenken.

Dennoch steht Kämmerer Franz-Xaver Menz nun vor der Aufgabe, die Mehrkosten von insgesamt 128000 Euro in einem Nachtragshaushalt auszugleichen. Der Vorschlag, im Zuge der anstehenden Arbeiten auch gleich die abgenutzten, 35 Jahre alten Falttore des Feuerwehrgerätehauses zu erneuern, fand deshalb bei den Stadträten kein Gehör. „Da tu ich mir schwer: Jetzt ist man über dem, was eingeplant ist – und dann kommen nochmal 40000 Euro drauf“, brachte Stefan Feurle, wie zuvor Stefan Hohl, seine Bedenken vor. Dabei wisse man ja auch vom privaten Hausbau, dass bei einer Baustelle immer noch etwas Unerwartetes komme, schloss sich auch Angelika Lipke an.

Mit jeweils einstimmigem Beschluss lehnten die Räte die Erneuerung er Falttore ab und vergaben die restlichen Aufträge. Kommandant Merz rechnet mit einer Bauzeit von knapp neun Monaten. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten also abgeschlossen sein.