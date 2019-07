Festliche Klänge von Trompete und Orgel

Ein Konzert von Trompete und Orgel in einem hohen Kirchenraum zu hören, ist immer ein Erlebnis. Die gemeinsame Kunst des Musizierens, mal delikat, mal einfühlsam und beruhigend, mal virtuos in faszinierendem Klangreichtum, das machte das Konzert von Hermann Ulmschneider und Gregor Simon in der Stiftskirche Bad Buchau zu einem lange nachschwingenden Hörgenuss.

Majestätisch strahlend die Trompete, dezent mitgestaltend die Orgel, so eröffneten Hermann Ulmschneider und Gregor Simon mit einem Adagio von Georg Philipp Telemann ein festliches Konzert mit Werken, die alle aus dem 18. Jahrhundert stammten. Perlend, flott voranschreitend in ungehindert fließenden Passagen beider Instrumente das erste Allegro aus dessen Konzert in D -Dur. Vor das in ebenso flüssiger Weise dahinströmende zweite Allegro hat Telemann ein dezentes Grave positioniert, das der Organist als Orgelsolo mit ausschließlich hellen Stimmen vorstellte.

Nicht weniger barock und doch von eher zurückhaltender Art vier Präludien aus der Sammlung “Kleine Präludien und Fughetten” von Johann Sebastian Bach als Orgelsolo. Dabei konnte der Organist bei der Registervielfalt der Bad Buchauer Stiftskirchenorgel aus dem Vollen schöpfen. Drei der vier vorgestellten Präludien zeigten ihren heiteren Charakter in D-Dur, während man bei einem Werk in c-moll leicht melancholische Züge heraushören konnte. Bei allen vier Kompositionen jedoch legte der Organist Wert darauf, neben der oft mathematischen Kompositionsweise Bachs jedem Thema die ihm zustehende Leuchtkraft zu vermitteln.

Auch Johann Christoph Pepusch hat seine D-Dur-Sonate für Trompete und Orgel nach den damals gängigen Regeln komponiert, jedoch um einen zusätzlichen Satz erweitert. Zwei temporeichen Allegro-Sätzen stehen zwei eher verhaltene zum Nachdenken animierende Sätze gegenüber. Im einleitenden Largo verfolgt die Trompete thematisch aufsteigende Tendenzen, im abschließenden Allegro kennt der Jubel keine Grenzen.

Die virtuose Musizierweise von Hermann Ulmschneider kommt hier voll zum Tragen. Dazu passend in mitgestaltender Weise und in kurzen Intermezzis makellos perlende Phasen des Organisten. Das Grave erscheint wiederum als Orgelsolo, dieses Mal vorwiegend mit gedeckteren Registern, gefolgt von einem Marsch mit strahlenden Klängen. Obwohl der Takt genau vorgegeben war, überdeckte der Rhythmus die melodischen Komponenten in keiner Weise. Sie dienten der Hinführung zu einem tänzerischen Menuett, der damaligen Zeit entsprechend als Dialog zwischen den beiden Instrumenten gedacht.

Fugenartige Verquickungen

Bach c-moll-Fuge ist ein Paradestück für jeden Organisten. Thematisch kurz angerissene Tonfolgen, durch originelle aussagekräftige Registrierweise unterstrichen, weisen den Weg in ein vielschichtiges Tongeflecht. Trotz aller fugenartigen Verquickungen leuchtet immer wieder das Eingangsmotiv auf als Wegweiser zum Beschluss in instrumentaler Wechselseitigkeit mit herrlichen Akkorden, virtuos bestechend interpretiert.

Optisch und akustisch ganz anders der Dialog beider Künstler als freie Improvisation zwischen Trompete und Orgel. Hermann Ulmschneider musizierte aus dem Altarraum, um für die Zuhörer den Dialog als musikalisches Zwiegespräch auch sichtbar zu gestalten. Ein langes von der Trompete vorgegebenes Solo schwebte durch den Kirchenraum und wurde hoch oben von der Orgel mit heiter dahinströmenden Passagen erwidert. Danach konnte Gregor Simon über den aus dem Publikum gewünschten Choral “Erde singe, dass es klinge” seiner Improvisationsfreude freien Lauf lassen. Perlend heitere Melodik verband er mit der markanten Sprache der zeitgenössischen Musizierweise zu klanglich beeindruckenden Momenten. Selbst im Pedal war die Choralmelodie zu hören.

Mit Giuseppi Tartini kehrten beide Interpreten wieder zurück in die musikalisch bezaubernd angenehme Zeit des Barock. In seinem Concertino in D-Dur hat der Komponist ein weiches Andante als Ruhepol für Herz und Seele zwischen zwei herrlich jubelnde Allegro-Sätze platziert. Mit innerer Leidenschaft und großer Virtuosität beendeten beide Interpreten in temporeichem fast atemberaubendem Allegro mit einer fantastischen Kadenz der Trompete das variantenreiche Konzert, das den Geist eines musikalisch bedeutsamen Jahrhunderts widerspiegelte. Langanhaltender Beifall der vielen Zuhörer wurde mit einem virtuos überwältigenden, rauschend aufstrahlenden Rondeau des Pariser Kapellenorganisten Francois Dandrieau beantwortet.