Festivalstimmung in Oggelshausen

Bei herrlichem Sonnenschein hat die Band In-Shape aus Oggelshausen ihr Open-Air-Konzert veranstaltet. Die Fans, Freunde und Musikverrückten erlebten im Hof des ehemaligen Heuhotels in Oggelshausen ein rockiges Konzert bei traumhafter Atmosphäre.

Die Vorband – bestehend aus zwei Musikern der Gesamtband – erstaunten einmal mehr mit den Möglichkeiten einer sogenannten Loop-Station, einer Aufnahme- und Wiedergabetechnik. Peter Schmied und Laura Schaden brachten das Publikum mit ihrem „Acoustic Rock“ in die richtige Stimmung und weckten so Spannung und Vorfreude auf den Auftritt der Gesamtband.

Und dann war es endlich soweit: Die komplette Band trat auf die Bühne. Mit neuem Programm und einigen Show-Acts begeisterten die Musiker das Publikum. Bei dem tollen Sound fühlte man sich wie auf einem kleinen Festival und kaum ein Bein konnte hier ruhig bleiben. Die eigenen Interpretationen der Cover-Songs ließen das Zuhören zu einem sehr mitreißenden Erlebnis werden. So beeindruckte „In-Shape“ etwa mit ihrer Version des „Metallica“-Songs „Nothing Else Matters“, bei der das üblicherweise von der Gitarre gespielte Solo von der Geige erklang.

Ein weiteres Highlight des Abends war der Auftritt der Cheerleader-Gruppe Beaverettes der Biberacher Beavers. Die Cheerleaders zeigten eine tolle Performance mit Pyramiden und beeindruckender Akrobatik.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde es im zweiten Teil des Konzerts dann richtig rockig und dank der Lichtanlage, die nun richtig zur Geltung kam, auch farbenfroh. Zu „Summer of 69“ von Bryan Adams lieferten sich zwei Gäste einen Luftgitarren-Contest, bei dem sie voll abrocken konnten. Zum Reggae „No Woman no Cry“ verwandelten sich die Musiker von In-Shape in Rastafaris á la Bob Marley und danach folgte dann Party-Hit an Party-Hit.

Gegen Ende des Konzerts bedankten sich die Bandmitglieder herzlich bei Familie Schmied und allen, die dieses Konzert erst möglich gemacht haben.

Das Publikum war so begeistert, dass die Band erst nach mehreren Zugaben entlassen wurde und bei ihren Schluss-Songs „Angels“ und „Hey Jude“ feierte und sang das gesamte Publikum mit Wunderkerzen in der Hand mit. Einen schönen Ausklang fand der Abend bei Sommernachtsstimmung am gemütlichem Lagerfeuer.

Die Cover-Band In-Shape besteht aus Laura Schaden (Gesang), Peter Schmid (Gitarre, Gesang), Manuel Lutz (Schlagzeug), Kathrin Steinhauser (Keyboard), Johanna Wiedergrün (Geige) und Wolfgang Kugler (Gitarre), musiziert seit fast drei Jahren zusammen und kommt aus Oggelshausen und Umgebung. Nähere Infos gibt es im Internet unter: