Felix beeindruckt als jüngster Modellflieger mit Flugshow

Trotz der nicht so guten Wetterprognose hat der Wettergott mal wieder sein Einsehen mit den Modellfliegern aus Seekirch gehabt und hat sie vor dem vorhergesagten Regen verschont.

Schon früh am Morgen des Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, als die Vereinsmitglieder ihre letzten Vorbereitungen für das Fest getroffen haben, trafen bereits die ersten Gastpiloten mit ihren Modellflugzeugen ein. Wie jedes Jahr kamen sie aus der gesamten süddeutschen Region und aus Österreich. Bereits ab 10 Uhr zauberten die ersten Gastpiloten die tollkühnsten Flugfiguren an den noch bedeckten Himmel über Seekirch.

Das große Spektrum der hier gezeigten Modelle reichte vom kleinen funkgesteuerten Schaumflieger über Helikopter, Jets bis zu einer Rumpflänge von 4,4 Metern und Segelflugmodellen mit bis zu sechs Metern Spannweite. Die große Anzahl von Besuchern waren schwer beeindruckt von den Modellen und den grandiosen Flugvorführungen der Modellpiloten. Als jüngster Modellflieger führte der achtjährige Felix Koch aus Ertingen sein Kunstflugzeug, die Funtana mit 1,8 Metern Spannweite, mit einem perfekt geflogenen Kunstflugprogramm vor. Das größte Modell war ein Starfighter mit einer Länge von 4,4 Metern, einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 350 Stundenkilometern und wie im Original mit Turbinenantrieb. Auch bei den Flugvorführungen der Hubschrauber kamen die Zuschauer kaum aus dem Staunen heraus. Zum Genießen haben zudem die Einlagen der Segelflieger und auch die genauestens dem Original nachgebauten Modelle gesorgt. So konnten die Besucher mit der Modellfluggruppe bei bester Verpflegung einen tollen Saisonabschluss feiern.