„Feierabend-Hock“ eröffnet das Adelindisfest

Der Startschuss zum Kinder- und Heimatfest zu Ehren der Buchauer Volksheiligen, der seligen Adelindis, ist am Freitagabend gefallen. Schon zum Auftakt beim „Feierabend-Hock“ nutzten die ersten Besucher die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr. In der Küche war Hochbetrieb, galt es doch, für den Abend zur offiziellen Festeröffnung reichlich Verpflegung parat zu haben und an der Theke stellten die Buchauer Feuerwehrleute das „Löschwasser“ für durstige Kehlen bereit. Seit Montag hat die Feuerwehr, die nun zum zehnten Mal als Festwirt fungiert, das große Festzelt aufgebaut. Davor lädt ein Biergarten zum Verweilen ein und der Vergnügungspark kann sich ebenfalls sehen lassen. Schon am Donnerstag hat das Landratsamt Biberach mit einigen hundert Mitarbeitern im Festzelt sein Betriebsfest gefeiert. Am Freitag begann dann das Ausscheidungsschießen der Schüler mit der Armbrust und am Samstag ab 13 Uhr sollen die Schützenkönige ermittelt werden. Danach, ab 14 Uhr, kann jeder sein Trefferglück mit der Armbrust versuchen und die Narrenzunft Feuerhexen Bad Buchau bietet nostalgische Kinderbelustigungen an. Im Festzelt steigt derweil ab 14 Uhr der bunte Unterhaltungsnachmittag und am Abend möchte die Showband „Members“ die Besucher in Hochstimmung versetzen. Foto: Klaus Weiss (kwe)