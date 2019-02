Federseeschule möchte „Vielfalt Raum geben“

Bei herrlicher Vorfrühlingssonne hat die Federseeschule Bad Buchau am Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Unter dem Motto „Vielfalt Raum geben“ begrüßte Rektorin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt zu den vielseitigen Angeboten in der vollbesetzten Turn- und Festhalle. Schon die grafische Gestaltung der Einladungen vermittelte einen ersten Eindruck dieser Vielfalt, in der es auch um die Präsentation von unterschiedlichen Heimatländern der Schüler ging.

Zum Auftakt zeigte die Tanzgruppe „Diversity“ eine temperamentvolle Performance, an die sich Chor, Theater und viele Mitmach-Angebote von der Bastelstation bis zur Konfettikanone anschlossen. Für kulinarische Genüsse hatte der Elternbeirat gesorgt, indem im Foyer eine einladende Theke mit kalten Getränken, Kaffee, Tee, Kuchen und auch Herzhaftem aufgebaut war. Der Schulförderverein präsentierte sich mit einem sehr gut sortierten Bücherflohmarkt und die Schulsozialarbeit hatte eine Schulhausrallye organisiert. Die Bildungspartner der Federseeschule machten mit Neugierde erweckenden Tafeln im ganzen Schulhaus auf die Stände und Kurse aufmerksam, darunter Experimente aus Physik, Chemie und den Forscherwerkstätten, den Schach-Kurs oder die Literaturwerkstatt.

Während sich die Schulsanitäter „Löwen retten Leben“ in der Ersten Hilfe übten, wurde Theaterpädagogik, ein Parcours mit den Sportmentoren und eine Kunstausstellung zum Mitmachen und zur Besichtigung angeboten. Der Vortrag „Vive la France“ mit einer Ausstellung zur Studienreise nach Paris und der Sketch „Homework“ mit dem English Theatre rundeten ebenso wie eine Zeitreise, die Vielfaltcoaches und ein Schul-Quiz das perfekt und fantasievoll organisierte Programm ab.