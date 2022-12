Federseeschule für sportliches Engagement ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau erhielt für das hohe Engagement im Bereich Sport vor kurzem eine Auszeichnung vom ZSL (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) und vom Sportkreis Biberach.

Hierzu kamen Frau Angelika Fioranelli- etersohn vom ZSL und Herr Rolf Preißing vom Sportkreis BC an die Federseeschule, um im Rahmen einer Schülerversammlung auf dem Pausenhof die Urkunde und den Scheck zu übergeben. In ihrer Ansprache hoben beide das hohe sportliche Engagement an der Federseeschule hervor, welches sich vor allem in der Anzahl der sportlichen Events und Bereiche widerspiegelt, die in der letzten Zeit durchgeführt worden sind. Hierzu zählen schulinterne Fußballturniere, die Bundesjugendspiele, die Ausbildung der Sportmentoren, der Spendenlauf für die Ukraine, bei welchem 23.000 Euro erlaufen wurden, die Abnahme des Seepferdchens, die Teilnahme am Stadtlauf mit 120 Schülerinnen und Schülern, der bewegte Pausenhof und die sportlichen Aktivitäten in der Mittagspause, um die wichtigsten Bereiche zu nennen. Ein Sonderlob gab es auch für die Ausbildung der Sportmentoren. Hier rangiert die Federseeschule ganz oben, was die Anzahl der jährlichen Anmeldungen angeht. Linette Steinbeck, ausgebildete Sportmentorin, durfte den Scheck im Wert von 300 Euro für die Sportmentorinnen und Sportmentoren entgegennehmen. Der Betrag wird für die Beschaffung von Pullovern mit Logo für die Sportmentoren verwendet. Schulleiter Oliver Paul nahm die Urkunde dankend entgegen und lobte seinerseits die Schülerinnen und Schülern sowie die Sportfachschaft ebenfalls für das hohe Engagement im sportlichen Bereich.